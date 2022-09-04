كانيه ويست يهاجم كيم كارداشيان بسبب أطفاله.. "الإباحية دمّرت عائلتي"

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لهجوم حاد من طليقها السابق المغني العالمي "كانيه ويست" خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من انها انفصلت عن حبيبها الجديد بيت ديفيدسون بعد المضايقات التي تعرّضت لها من قبل طليقها، إلا أن هجوم ويست لم يتوقف على كارداشيان.

كانيه ويست يهاجم كيم كارداشيان بسبب تربية أبنائه

وأثار المغني العالمي "كانيه ويست" جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بنشر رسالة طويلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يتهم فيها عائلة كارداشيان بالإباحية وأن والدتهم كريس جينر تسيطر عليهم.

وادّعى كانيه ويست بأن اباحية عائلة كارداشيان هي التي دمّرت عائلته وأطفاله، فقد اشار الى كايلي جينر بعدم جعل أحد يجبرها على لعب دور الفتاة اللّعوب على مجلة "بلاي بوي"، وذلك بعد دعم كريس جينر لكيم خلال تصويرها للمجلة.

وأكّد كانيه ويست: "أنا أتعامل مع الإدمان على الاباحية الذي تسببته لي عائلة كارداشيان ولن أترك هذا الشيء يحصل مع أولادي أيضاً".

كانيه ويست يرغب بإدخال أطفاله مدرسته

سجلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أطفالها بمدارس في مدينة لوس أنجلوس، ولكنها تعرّضت لهجوم حاد من قبل كانيه ويست.

وأصرّ كانيه ويست على دخول أطفاله الى مدارس دوندا التي أسهها باسم والدته لأنها تعلّم تعاليم الدين والإيمان.

كانيه ويست يهاجم رجل الاعمال المصري ناصيف ساوريس

وعلى صعيد مختلف هاجم المغني الشهير "كانيه ويست" رجل الأعمال المصري "ناصيف ساوريس" وأرفق تعليق بجانب صورة له نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر يقول فيه: "لقد كنت سعيد بإجازتي حتى رايت صورته".

ولم يتم الكشف او معرفة سبب هذا الهجوم من قبل ويست على رجل الاعمال المصري، فيما قال الجمهور أن مغني الراب الشهير اعتاد مهاجمة من حوله بشكل مستمر.