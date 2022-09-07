كيم كارداشيان بإطلالة تحيّر الجمهور.. وتكشف عن مؤخرتها خلال جلسة تصوير

عادت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مرة أخرى لكسر الأرقام عبر الانترنت وتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإطلالة الجديدة لها والخاصة بمجلة "الحلم الأمريكي".

كيم كارداشيان بإطلالة مختلفة ومثيرة

وتصدّرت نجمة تلفزيون الواقع غلاف مجلة "الحلم الامريكي" الخاصة بـ شهر سبتمبر لعام 2022، حيث ارتدت زيّ كامل من القماش القطني "الدنيم" وبتوقيع المصممة العالمية "بوتيغا فينيتا".

وارتدت نجمة تلفزيون الواقع طقم من الجينز ولكنها قامت بسحب بنطالها للأسفل مما أظهر مؤخرتها بالكامل امام الكاميرا حيث كانت ترتدي بكيني بنقشة علم أميركا.

أما في لقطة أخرى فقد ظهرت كارداشيان وهي ترتدي حمّالة صدر باللون الأحمر اللامع، وعلّقت على صورها المثيرة: "لقد أحببت التصوير إن افضل أداء هو عندما أتجاهل الكل وأفعل ما أريد وأنا سعيدة لأننا فعلنا هذا الشيء".

كيم كارداشيان تحيّر الجمهور بشعرها الأشقر وحاجبيها

كانت المفاجأة هو تغيير نجمة الواقع لمظهرها بشكل كليّ حتى ان الكثير من الجمهور لم يتعرف عليها في البداية، فبالرغم من اعتمادها الشعر الأشقر البلاتيني إلا انها قامت بتغيير لون حواجبها لتتناسب مع لون شعرها مما أظهر شكل وجهها مختلفاً.

كما اعتمدت المكياج الناعم، حيث شبهها العديد من المتابعين بالنجمة العالمية "ليدي غاغا" خاصة باكسسوار القلادة حول عنقها ومظهر شعرها وحواجبها.

كيم كارداشيان تنفصل عن بيت ديفيدسون

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن حبيبها النجم الكوميدي بيت ديفيدسون بعد 9 أشهر من علاقتهما الرومانسية حيث أكّدا بان سبب الانفصال هو انشغال الثنائي بأعمالهما.

وكانت كيم كارداشيان قد تقدّمت بطلب الطلاق من زوجها المغني كانيه ويست بعد خمس سنوات من الزواج بسبب مشاكله النفسية والتي أصبحت تؤثر على حياتها وحياة اطفالها.