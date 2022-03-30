عاجل.. بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

كشفت مصادر قريبة من عائلة النجم الهوليوودي العالمي "بروس ويليس" أن النجم البالغ من العمر 67 عاماً سيعتزل التمثيل بشكل رسمي.

وأعلنت عائلته هذا الخبر من خلال بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث كشفت بأن سبب الاعتزال المفاجىء هو أن بروس يعاني من مشاكل صحية أفقده القدرة على الكلام.

وأوضحت عائلته تفاصيل حالته الصحية بأنه يعاني من مشاكل حيث أن الأطباء شخصّوا بانه يعاني من مرض الحبسة "وهو فقدان القدرة على الكلام" مما يؤثر على قدرته المعرفية والكلامية".

وقالت العائلة بعد ان أوضحت حالته الصحية: "بعد تفكير عميق ودراسة للموضوع سيتنحّى بروس ويليس عن مهنة التمثيل والتي كانت تعني له الكثير"، وأُضيف على المنشور: "إنها مرحلة صعبة لنا وله ونقدّر كل محبتكم وتعاطفكم ودعمكم".

وكان المنشور يحمل توقيع كل من زوجته الحالية ايما هيمنغ وزوجته السابقة النجمة العالمية "ديمي مور" بالإضافة إلى أطفاله كل من سكاوت وتالولا ومابيل وايفلين.

وبحسب مصادر طبية فإن الحبسة تحدث بشكل مفاجىء بعد التعرّض لسكتة دماغية اة اصابة بالرأس حيث تؤثر على القدرة على الكلام والكتابة وحتى على قراءة لغة الشفاه.

نبذة عن حياة بروس ويليس

كانت بداية بروس ويليس في التمثيل خلال الثمانينات من القرن الماضي، ثم دخل عالم الشهرة من خلال فيلمه الشهير Die Hard والذي أدّى فيه دور البطولة.

وتابع بروس تجسيد دور البطلوة في جزأين آخرين من الفيلم والتي كانت سبب رئيسي لتكريس شهرته الواسعة في السينما.