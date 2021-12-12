حقيقة مشاركة زوج نيللي كريم معها في مسلسلها في رمضان 2022..(فيديو)

طُرحت خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول حقيقة أن يجمع عمل فني في رمضان 2022 بين الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور لأول مرة، وكانت نيللي كريم قد حسمت الجدل حول هذا الأمر خلال تصريحات لها في مقابلة مع "إي تي بالعربي".

وفي التفاصيل، قالت نيللي كريم أن زوجها هشام عاشور سيشارك في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد، كما أنه شارك الموسم الماضي في مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا، وأضافت أنه لن يشارك معها في مسلسلها المقبل في رمضان 2022 والذي يحمل اسم "أحوال شخصية".

وتابعت نيللي كريم أن زوجها هشام عاشور كانت له أعمال فنية وتمثيلية في أمريكا قبل عودته لمصر، ولديه وكالة في أمريكا، وكانت قد ذكرت هذه التفاصيل بسبب أن بعض الناس اعتقدوا أنه يمثل لأول مرة ولكنه في حقيقة الأمر كان يعمل بالتمثيل من قبل.

وأكدت نيللي كريم خلال حديثها أن تم الاتفاق بينها وبين زوجها على عدم المشاركة معًا في عمل فني، ولكن قد يتغير الحال في قادم الأيام، حيث أنها علقت قائلة: “كل شيء جايز"، وأشارت إلى أنه عندما يعرض عليهما العمل المناسب من الممكن أن يفكرا في العمل سويًا لأول مرة بعد زواجهما.

الجدير بالذكر أن نيللي كريم من المقرر أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "أحوال شخصية" خلال الفترة القادمة مع المخرج محمد العدل، وذلك بعد أن يتم اختيار القائمة النهائية للأبطال الذين سيشاركون في العمل إلى جانبها، وفي نفس الوقت تنتظر عرض عدة أعمال جديدة لها مثل مسلسل "الجسر" مع عمرو سعد، بالإضافة إلى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف.

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