محمد حماقي في أقوى رسالة تهديد لزملائه بلجنة تحكيم "ذا فويس".. وأحلام ترد

استغل الفنان المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا أحياه في جامعة "فاروس" بمحافظة الإسكندرية في مصر لاستقبال الطلاب في الموسم الدراسي الجديد، ووجه رسالة مباشرة هدد فيها أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد، زملائه في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" للتأكيد على أنه ليس صيدًا سهلًا بل سينافس على لقب الموسم الخامس من البرنامج.

وتفاعل الطلاب الذين حضروا بالآلاف من مختلف الكليات والمراحل التعليمية، مع رسالة محمد حماقي، ليؤكدوا على قوة المنافسة وأنهم سيدعمونه بشتى الطرق للحصول على اللقب من خلال التصويت الإلكتروني الذي سيبدأ مع انطلاق الحلقات المباشرة من البرنامج.

وقال محمد حماقي، في مقطع فيديو شاركه مع جمهوره عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيه: "عاوز أوجه رسالة تهديد لأحلام وراغب وسمير في ذا فويس".

ورددّ الطلاب اسم "حماقي" أكثر من مرة، بعدما سألهم في الحفل: "بتشجعوا فريق مين؟"، فقالوا: "حماقي".

وأثار هذا المقطع الفنانة الإماراتية أحلام، التي لم تصمت تجاه مع فعله محمد حماقي، لتؤكد على أنها من أقوى المنافسين على اللقب وأن "حماقي" فعل ذلك كونه يتخوف منها بالأخص.

وأعادت أحلام مشاركة الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت قائلًة: "لدرجة دي وانت في حفلة كبيرة زي دي بس بتفكر فيني وفي فريقي، فريق أحلام، مقهورين، حماقي مقهور".

وحرص رواد موقع "تويتر" على التفاعل مع محمد حماقي وأحلام، إلا أن أحلام استطاعت من خلال حسابها أن توحد متابعيها للرد على محمد حماقي، والتأكيد على قوتها في اللجنة وأن زملائها يعملون لها ألف حساب، وأعاد "المغردون" نشر مقاطع فيديو لأحلام وهي تقول كلمتها الشهيرة في البرنامج "مقهورين".

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي وعرض منه حلقتين في مرحلة الصوت وبس لفتت انتباه الجمهور خاصًة بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًا.