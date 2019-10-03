حنان مطاوع تكشف لـ"البوابة" كيف أخفت حملها أثناء التصوير؟.. وتصرح: سأعود لعملي في هذا الموعد

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع كواليس فترة حملها قبل أن تضع مولودتها "أماليا" منذ عدة أسابيع، مشيرة إلى أن شعور الأمومة رائع وأنها تشكر الله عليه.

وقالت حنان في تصريح خاص لـ"البوابة": "لم أكن أخطط للحمل الأمر كله إرادة الله سبحانه وتعالى، وعندما حدث فضلت عدم الإفصاح عنه وجعل الأمر مفاجأة للجميع".

وأضافت: "أثناء انشغالي بتصوير مسلسل لمس أكتاف استطعت إخفاء الحمل لأن الدور الذي كنت ألعبه اعتمد على ارتداء العباءات، ما سهل علي مهمة إخفاء الحفل".

وتابعت: "اخترت اسم أماليا لابنتي وهو فرعوني يعني الأميرة الصغيرة ابنة الملك، أتمنى من الله أن يحفظها لي ويجعل لها نصيب من اسمها".

وأشارت مطاوع إلى أنها منشغة حاليًا برعاية ابنتها، وابتعدت تمامًا عن استوديوهات التصوير، لافتة إلى أنها ستعود مرة أخرى لاستئناف عملها في شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن حنان مطاوع من الفنانات اللاتي لفتن الأنظار بأدوارها الناجحة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مشاركتها في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع التونسية هند صبري منذ عامين تقريبًا، بالإضافة إلى دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".

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