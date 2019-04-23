حلا الترك تهمّش والدها في آخر تصريحاتها..شاهدوا ماذا قالت!

واصلت الفنانة الشابة حلا الترك مسلسل تجاهلها لوالدها المنتج محمد الترك، وذلك بعدما ردت مؤخرًا على سؤال إحدى المذيعات حول من شجعها منذ صغرها للبقاء على خط النجاح والمثابرة المستمرة للوصول إلى الهدف المبتغى تحقيقه.

وكانت إجابة حلا صادمة لبعض المتابعين، حيث أوضحت خلال اللقاء أن والدتها منى السابر وجدّتها من شجعوها للاستمرار والعمل الجاد، وتجاهلت ذكر والدها الذي كانت بصحبته خلال أول ظهور لها في برنامج "آراب غوت تالنت"، وتابع نشاطاتها الفنية بعد ذلك.

الجدير ذكره أن الخلاف لا زال قائمًا بين حلا الترك ودنيا بطمة، حيث أن الأخيرة ردت على تصريحات الفنانة الشابة فيما يخص رغبتها بعودة والدها إلى والدتها منى السابر، وقالت آنذاك أن هذا الأمر سيتحقق فقط في أحلامها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: