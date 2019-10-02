حلا شيحة تحسم الجدل بشأن إجرائها عملية تكبير للشفاه (صور)

حسمت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل حول حقيقة إجرائها عملية تكبير للشفاه، وذلك بعدما انهالت الأسئلة عليها من المتابعين بعد نشرها أحدث صورة لها على "إنستغرام".

ونشرت حلا صورًا جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة ووجهة الشكر لخبيرة التجميل سالي رشيد، حيث علقت كاتبة: "سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر".

ويبدو من الصور التي نشرتها حلا، تغيرًا كبيرًا في ملامحها، خاصة الشفاه، الأمر الذي لاحظه المتابعون وتساءلوا عن حقيقة إجرائها عملية تكبير للشفاه.

وردت شيحة على أسئلة متابعيها، قائلة: "لا خالص والله مش عاملة ده الميك أب".

وكانت الفنانة المصرية قد كشفت عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها في وقت سابق، مبررة هذه الخطوة بأن شكلها كان يضايقها والآن تشعر بالارتياح.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.

للمزيد من قسم المشاهير ع السوشال ميديا: