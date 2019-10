حلا شيحة تحسم الجدل بشأن إجرائها عملية تكبير للشفاه (صور)

Sally Rashid💫💫💫 what a soul that spread positive vibes she is different ,artistic,a special makeup artist in everyway سالي رشيد بجد حبيت روحك لانها مختلفة و إحساسك لانك فنانة بيبان في شغلك و طريقتك بجد سعيدة اننا اشتغلنا سوا و الجاي اكتر Thank you love @sallyrashid_

A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on Sep 30, 2019 at 2:55pm PDT