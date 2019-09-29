محمد رمضان يرد على اتهامات تجاهله ضحايا سيناء في تظاهرة "المنصة" (بالفيديو)

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته ورد على الاتهامات التي وجهت إليه بسبب احتفاله وقيامه بالغناء والرقص في تظاهرة دعم السلطات المصرية بطريق المنصة بالتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وقال رمضان في تغريدة له عبر تويتر: "بالنسبة للأخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سينا والله فور معرفتي خبر الإستشهاد إعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي وطلبت النشيد الوطني حداداً على الأبطال اللهم اسكنهم فسيح جناته".

وشارك رمضان فيديو لإثبات صحة رده واختتم قائلا: "يا أعداء مصر كفايا تضليل".

بالنسبة للأخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سينا والله فور معرفتي خبر الإستشهاد إعتذرت عن إكمال الإحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي وطلبت النشيد الوطني حداداً على الأبطال اللهم اسكنهم فسيح جناته 🇪🇬#يا_أعداء_مصر_كفاية_تضليل pic.twitter.com/JvMb4tMche — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) September 29, 2019

يذكر أنه أقيمت احتفالات غنائية، مساء يوم الجمعة الماضية، شارك فيها الفنان المصري محمد رمضان، وأطلق أغنية وطنية للثناء على الجيش المصري وانتقاد الداعين إلى التظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملت اسم "عايزنها فوضى".

وفي اليوم ذاته شهد كمين تفاحة ببئر العبد في سيناء، هجومًا إرهابيًا أسفر عن مقتل 7 جنود ومدني، بالتزامن مع دعوات الإخوان للتظاهر ضد السلطات المصرية الحالية.

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