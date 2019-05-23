حلا شيحة تصاب بالخوف الشديد وتبكي بسبب مقلب "رامز في الشلال" (فيديو)

اختار الفنان رامز جلال هذه المرة في الحلقة الـ17 من برنامج المقالب "رامز في الشلال" أن يوقع بالفنانة المصرية حلا شيحة، والتي دخلت في نوبة بكاء شديدة بعد أن سقطت في الشلال، وظهر عليها الخوف والرعب بشكل كبير خاصة بعدما رأت الغوريلا من وراء الأشجار.

وكعادته، استقبل رامز جلال الفنانة حلا شيحة بمقدمة ساخرة، مشيرًا إلى أن الجمهور احتار مع حلا شيحة وقرارتها، خاصة وأنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وبعد مرور 12 عامًا على الغياب عادت مجددًا لتشارك في مسلسل "زلزال" في رمضان 2019 وخلعت حجابها.

يشار إلى أن فكرة برنامج "رامز فى الشلال" للفنان رامز جلال، تقوم على تخفيه في زي غوريلا بين الأدغال، في شلالات إندونيسيا، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون أمواج الشلالات، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز جلال في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون، في الغالب، عليه بالضرب.

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