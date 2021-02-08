حلا شيحة تطل بالأبيض بحفل زفافها...وزوجها معز مسعودي يرتدي نفس بدلة زفافه السابق!

شاركت الممثلة المصرية حلا شيحة صُور حفل زفافها الذي اٌقيم اليوم في منزلهما وسط حضور اقتصر على أهل العروسين.

حلا ارتدت الفستان الأبيض للمرة الثالثة في حياتها وبدت غايةً في السعادة كما أظهرتها الصُور برفقة معز الذي كان يقبل رأسها وممسكاً بيد والدته من الجهة الأخرى. الملفت كان أن بدلة الداعية بدت مشابهة بشكل كبيرة للبدلة التي ارتداها سابقاً في زواجه الثاني من الناشطة بسنت نور الدين.

يذكر أن علاقة الثنائي كانت قد بدأت بتعليق من حلا بعد أن شارك معز كان قد شارك صورة جديدة عبر حسابه في إنستقرام "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة النادرة.. أنت تعرف من أنت"، لتعلق حلا شيحة "من إلتقط هذه الصورة"!..ليأتي رد معز "شخص مميز جداً".



حلا هي الزوجة الرابعة في حياة معز، إذ كان قد تزوج أول مرة عام 2003 من ملكة جمال الجامعة الأمريكية التي تدعى "سارة" وانجب منها أطفال ولكن لا أحد يعلم كم عددهم أو حتى هوية سارة بالكامل وصورها. الزوجة الثانية كانت الناشطة بسنت نور الدين التي تزوجت منه لمدة 179 يوماً بعد أن بادر بمشاركته إعجابه بفيديوهاتها السياحية عبر حسابه في فيسبوك.

أما الزوجة الثالثة فهي الممثلة المصرية شيري عادل والتي دخلت القفص الذهبي معه لمدة عام كامل قبل أن ينتهي الزواج بالطلاق الرسمي بينهما عام 2019 وقيل وقتها أن السبب رغبة الداعية بإبعاد زوجته عن التمثيل وعالم الشهرة.

حلا شيحة والتي هي الزوجة الرابعة كانت قد مرت بتجارب زواج سابقة أولها مع أحد أعضاء فريق وسط البلد الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. من بعدها أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من شاب كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وأقامت مع زوجها حينئذ في الإسكندرية ثم هاجروا إلى كندا وأنجبت منه 4 أبناء (ولدين وابنتين). الزواج الذي استمر لمدة 12 عام تقريباً انتى بالطلاق وخلع الحجاب والعودة للفن مجدداً.

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