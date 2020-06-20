حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها وعودتها من الاعتزال

بعد أكثر من سنتين على عودتها إلى الساحة الفنية وخلعها للحجاب، كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة للمرة الأولى عبر وسائل الإعلام عن أسباب طلاقها وعودتها من الاعتزال الذي دام لأكثر من 12 عامًا.

وبحسب صحيفة "النهار"، صرّحت حلا شيحة في لقاء تلفزيوني وقالت أن الانفصال كان هو الحل الأفضل لها ولأسرتها، فيما أضافت أنها تحترم طليقها فكان بينهما ذكريات ولديهما 4 أبناء، ولكن في النهاية الطلاق كان لأسباب شخصية بحتة، مشيرة أنها لم تستطيع أن تستمر في حياتها معه، وأكدت أيضًا أن الفن لم يكن هو السبب الرئيسي للطلاق.

وعن ما حدث لأبنائها بعد الطلاق، قالت حلا شيحة أن اثنان يعيشان معها في مصر، واثنان يعيشان مع طليقها في كندا، وأشارت إلى أن علاقتها بابنتيها الأكبر اللتان تعيشان مع والدهما جيدة جدًا، وأيضًا علاقتها مع طليقها جيدة وهناك اتفاق بينهما على كل ما يخص حياة الأولاد.

وكانت حلا شيحة قد شاركت مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال" كأول عمل لها بعد عودتها من الاعتزال، وشاركت أيضًا في موسم رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا وجومانا مراد وغيرهم من االنجوم.

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