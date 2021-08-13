حلا شيحة تواجه أزمة جديدة بسبب هذه الصورة!

عاد اسم الفنانة حلا شيحة ليتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد بسبب صورة جديدة لها انتشرت على موقع (فيسبوك) وتسببت في جدل كبير حولها.

و في التفاصيل ان حسابا وهميا غير موثق نشر باسم الفنانة حلا شيحة صورة لها من جلسة تصوير سابقة، ارتدت فيها ملابس كاشفة وتخلت فيها عن الحجاب الذي عادت إليه مؤخرا بعد زواجها من الداعية معز مسعود فاعتقد البعض أنها غيرت موقفها مرة أخرى.

جاء ذلك عقب أزمة حلا شيحة وتامر حسني التي تصدرت محركات البحث على مدار فترة طويلة خلال الشهر الماضي بعدما تبرأت الفنانة الشهيرة من دورها في فيلم (مش أنا) وعاتبته على طرح كليب أغنية التقطت لهما ضمن أحداث الفيلم .

و بدأت الأزمة مع نشر تامر حسني لكليب أغنية ( بحبك ) من أحداث فيلم مش أنا، وهو ما ردت عليه حلا شيحة برفض واستنكار وتبعته بحديث عن الفن والأطر الفنية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع. حلا رفضت مشاهد الكليب وقالت إنها طلبت من تامر حسني حذف بعض اللقطات لكنه لم يلتزم.

في حين رد تامر حسني وصناع فيلم (مش أنا) على حلا شيحة بأنهم لم يخونوا الاتفاق معها، وهي من احتجبت عنهم ورفضت الرد على مكالماتهم في الفترة الأخيرة.

هجوم حلا شيحة على الوسط الفني، ونصائحها التي لم يقبل بها عدد كبير من الممثلين، سببت استياءً للكثيرين الذين طالبوا بشطبها من النقابة.

واستجاب نقيب الممثلين أشرف زكي وأعلن شطب حلا شيحة نهائيًا من نقابة الممثلين، وهو الأمر الذي قابلته حلا شيحة بالترحيب.