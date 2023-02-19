حلق أحلام "عامل قلق" في الليلة الماسية.. وهذه اللبنانية ارتدته قبلها

أحيَّت الفنانة الإماراتية أحلام "الليلة الماسية" على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، وتطلب حدث مميز كهذا إطلالة ملفتة للنظر مرصعة بالألماس.

إطلالة أحلام في الليلة الماسية

واعتمدت أحلام في الحفل إطلالتين ملكيتين من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، فاعتمدت لإطلالتها الأولى فستانًا عرائسيًا باللون العاجي من مجموعته لخريف وشتاء 2022/2023، من قماش الشيفون الشفاف الذي تميَّز بقصة حورية البحر، وبكاب تدلى للأسفل.

ويُشار إلى أن رومي شيباني، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2012، سبق لها ارتداء ذات الفستان في حفل زفافها الذي أقيم قبل عدة أشهر.

حلق أحلام يصير الجدل

وبعيدًا عن فستانها، اتجهت الأنظار ناحية الحلقين الذين ارتدتهما أحلام في بداية الحفل، والذين جاءا على شكل "ثرية كريستالية" مرصعة بالألماس والكريستال والخرز؛ حيث تساؤلوا حول كيفية قدرتها على تحمل وزنهما نظرًا لحجمهما الكبير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع بطريقة مضحكة وكوميدية، لاجئين إلى أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد بعنوان "الحلق اللي عامل قلق"، التي جاء في مطلعها: "الحلق اللى عامل قلق..أُعذوروا قلبى لو إتسرق

ب أحلف وب قول ع الملأ..اللى يسيبها ده غلطان".

حلق أحلام إكسسوار للرأس

وبعد البحث، اتضح أن الأقراط عبارة عن إكسسوار للرأس، حيث سبق أن ارتدته عارضة الأزياء اللبنانية سينيتا سموئيل خلال ظهورها على غلاف مجلة "هاربر بازار" بنسخته العربية في عددها الأخير الخاص بالعروس. كما ارتدته رومبي شيباني في الحفل الذي أقيم قبل حفل زفافها.

إطلالة أحلام الثانية في الليلة الماسية

وبالعودة إلى إطلالتها الثانية، اختارت فستانًا لؤلؤي صمم من قماش الترتر البرَّاق، نسَّقته مع كاب طويل وردي من الفراء من توقيع نيكولا جبران.

