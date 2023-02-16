هذا ما أهداه ماجد المهندس لـ أحلام تزامنًا مع عيد الحب

البوابة- شهدت كواليس برنامج المواهب "سعودي آيدول" لفتة لطيفة جمعت الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، بعد أيام من احتفال الأخيرة بعيد ميلادها مع بدء تصوير الحلقات الأخيرة من البرنامج الذي تعد واحدة من أعضاء لجنة تحكيمه.

ماجد المهندس يفاجئ أحلام بهدية عيد ميلادها

في التفاصيل، فاجأ ماجد المهندس أحلام بتقديم هدية لها بمناسبة عيد ميلادها، الذي احتفلت به قبل عدة أيام، وتضمنت بقاة من الورود الحمراء التي تناسب أجواء يوم الحب، وهدية أخرى لم تكشف عنها.

وشكرت أحلام زميلها على الهواء، قائلة: "أحب أني أشكر ماجد على هذا الورد الثقيل يلي ما قدرت أشيله، وعلى الهدية،هديتي هي أنت ومحبتكم شكرا ماجد عمري".

من جهته، تمنى ماجد لها السعادة والنجاح، قائلًا: "شو نجيبلك قليل في حقك.. والله أقولها بإحساس كل عام وانت بخير في صحة وسلامة ونجاح، إن شاء الله دايمًا نشوفك بهذا التألق".



هدية من ماجد المهندس إلى احلام بمناسبة يوم ميلادها 🥹❤️

-#سعودي_آيدول ، @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/rxlIaqgFir — 𝗔𝗵𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 (@AhlamMagazine) February 15, 2023

أحلام تحتفل بعيد ميلادها

وكان أحلام قد احتفلت بعيد ميلادها الـ55 بنشر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها في "إنستغرام".

وعلقت الفنانة على صورتها قائلة:"الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس والحياة الكريمة الحمد لله على نعمة الاهل والاصدقاء والمحبين عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة".

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة متميزة و مبهرة، حيث ارتدت فستان سواريه برتقالي اللون، مرصعا بالأحجار الكريمة، واعتمدت وضع المكياج الدافئ الهادىء، لتلاقي استحسان جمهورها الواسع ، الذي هنأها بعيد ميلادها و تمنى لها العمر المديد.