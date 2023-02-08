حليمة بولند تتبرع بتبني طفل سوري فقد عائلته.. ومذيعة مغربية على خطاها

عرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تبني الطفل السوري الذي توفت عائلته وذويه في واقعة الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية.

حليمة بولند تعلن رغبتها بتبني طفل سوري

وشاركت بولند متابعيها عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو عبَّرت فيه عن رغبتها لتبني الطفل السوري، قائلة: "شفتم كلكم أكيد الفيديو اللي عرضته للطفل، فقد كل أهله وذويه،في زلزال تركيا وسوريا.. أنا أريد آخذه يعيش معي بالكويت ومع بنوتاتي وأكون أمه".

وتساءلت بولند عن الإجراءات والقوانين التي يتوجب عليها مراعاتها لتبني الطفل في الكويت، حيث قالت: "فاليوم أبي أسأل شنو هي الإجراءات؟ وشنو قوانين التبني في الكويت.. كيف يكون التبني الخطوات والإجراءات والتفاصيل".

وطالبت الإعلامية من ذوي الاختصاص التواصل مع إدارة أعمالها للسير في الإجراءات، قائلة: "ياريت أصحاب الاختصاص التواصل مع إدارة أعمالي للضرورة القصوى".

هند بومشمر تعلن رغبتها بتبني الطفلة السورية

على صعيد آخر، أعربت المذيعة المغربية هند بومشمر عن رغبتها في تبني الطفلة التي أنجبتها والدتها تحت الأنقاذ، وتوفيت فيما بعد، حيث شاركت مقطع فيديو لها بينما يحملها الرجال على أكف أيديهم وهي عارية والغبار والأتربة متراكمة على جسدها الضعيف.

وعلَّقت بومشمر: "مستعدة أن أكفل وأتبنى هذه الطفلة اذا ليس لها الا الله".

وتابعت: " واذا الاجراءات القانونية تسمح في سوريا … ارجوا ايصالي الى المسؤولين والافادة".

وأوضحت إحدى المتابعات في خانة التعليقات أن الطفلة جرى تبنيها بالفعل، وكتبت أخرى: "تواصلت مع ناس يا هنوده ع نفس الموضوع 🥺 يقولون في ناس تبنوها اول ما انتشر الخبر .. الله يجعلها من مواليد السعادة يارب".



