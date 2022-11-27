ما الذي جمع حليمة بولند وبوراك أوزجيفيت في الكويت؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الإعلامية الكويتية حليمة بولند والنجم التركي بوراك أوزجيفيت، خلال تواجدهما في معرض الكتاب بدولة الكويت.

حليمة بولند رفقة بوراك أوزجيفيت

وتوجَّهت حليمة بولند عبر حسابها في "سناب شات" وشاركت صورة لها بينما يقف بوراك أوزجيفيت خلفها، وكتبت مشيدة برجولته: "الرجولة وليس الجمال أكثر ما يجذب و يلفت إنتباه المرأة للرجل".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورتها، فكتبت إحداهن: "تنضم لقائمة احلام العصر مع صورة كريستيانو وميسي و تعاون جونقكوك و فهد الكبيسي".

وأضاف آخر: "يبدو ان حليمة بولند شافت شيء اجمل من لعيبة المنتخب و انا اشوفها بالسناب تقول بكره يمكن ماتحضر". بوراك أوزجيفيت في عيادة الأسنان

وشارك نجم مسلسل "المؤسس عثمان" صورة له في عيادة طبيب الأسنان الكويتي الشهير يوسف جرمن؛ ما دفع البعض للتكهن أن تواجده في دولة الكويت هدفه الخضوع لتجميل في أسنانه.

زيارة بوراك أوزجيفيت للكويت عام 2019

والجدير بالإشارة إليه أنها لا تعد الزيارة الأولى التي يجريها بوراك لدولة الكويت، فقد سبق أن تواجد ضيفًا في عشاء فاخر أقامته إحدى الشركات الكبرى عام 2019، وتواجد في الحدث 80 سيدة من كبار الشخصيات.

وانتهى العشاء الفاخر بحصول النجم التركي على هدية باهظة الثمن تمثلت بسيارة رياضية يقدر سعرها ب،3 ملايين دولا.

