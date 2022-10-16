هجوم على حليمة بولند بعد تغزلها بالمقابر.. "قبر يفتح النفس"

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من الجدل والغضب عقب نشر مقطع فيديو أثناء تجوالها في مقابر مدينة جنيف الأسرالية.

حليمة بولند في المقابر

شاركت حليمة بولند متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو أثناء تجوالها بين القبور المُزيَّنة بالورود والأشجار، وقالت: "يا حلاتهم مقابرهم، تشوووق، يعني الواحد ودوا يتمشى بالمقبرة، والله العظيم".

وترحمت بولند على المتوفيين في المقابر، مُشيرةً إلى أن هناك العديدين ممن سيخرجون لينتقدوها لافتين إلى أن الرحمة فقط للمسلم، وتابعت قائلة: "الحين رح يقولوي ما تجوز الرحمة إلَّا على المسلمين، الله يرحم الجميه يا رب من باب الإنسانية".

وسلطت عدسة الكاميرا على قبل مُزيَّن بالصخور التي حفرت عليها عبارات وأنواع مختلفة من الورود والأعشاب، وقالت: "شوفوا محلاه، قبر يفتح النفس يقبرني".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو حليمة منتقدين إياها لتصويرها المقابر وحديثها بهذا الشكل، فعلَّقت إحداهن: "لما يموت لها عزيز قلب ويندفن بالغربة وتحس بها الشعور والوجع اريد اشوفها كمان تضحك وتتشوق ؟؟ لو حتى فقدتوا الضمير والاحساس وجع".

وأضافت أخرى: "اوك منظرهم حلو بالدنيا على وجه الارض لكن الله اعلم هل قبورهم حلوة من الداخل بعالم البرزخ كل واحد كيف مقعده بقبره نسأل الله ان تكون قبورنا هكذا من الداخل لا من الخارج".