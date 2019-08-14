حليمة بولند تثير الجدل حول العيدية الضخمة التي أعطتها لابنتيها في عيد الأضحى (فيديو)

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للانتقادات من جديد، وهذه المرة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لأنها عادت بحسب رأي الجمهور إلى مسلسل استعراض ثروتها أمام الجميع، خاصة بعد قيامها بإعطاء عيدية ضخمة لابنتيها وبالدولار الأمريكي.

وظهرت بولند في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامها بإعطاء العيدية لابنتيها ماريا وكاميليا وهي عبارة عن رزمة من فئة الـ100 دولار لكل منهما وعلقت قائلة: "كله مسافره، وما مداني أصرف عيادي بالدينار توهقت".

الجدير ذكره أن حليمة بولند تعرضت للكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة وبشكل متواصل، حيث أن تصرفاتها واستعراضها لأموالها أمام متابعيها أصبح أمر مستفز للبعض ومبالغ به، بالإضافة إلى مشاركتها لصور تظهر فيها بإطلالات جريئة لا تناسب عادات وقيم المجتمع الخليجي.

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