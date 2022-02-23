حليمة بولند تثير غضب السعوديين في يوم التأسيس.. هل ترتدي بدلة رقص أم لباس تراثي؟

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من الغضب والانتقادات بسبب إطلالاتها التي تتسم بالإثارة احتفالًا بيوم التأسيس السعودي.

وشاركت حليمة بولند متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو وصور لإطلالاتها المتنوعة بمناسبة يوم التأسيس السعودي حيث حرصت على ارتداء البرقع والحلي الذهبي.

لإطلالتها الأولى اختارت بولند ارتداء عباءة حمراء مخططة طوليًا باللون الأبيض وزيَّنت خصرها بحزام من الذهب، وارتدت البرقع الأسود مرزةً عينيها وأسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفها، في حين رسمت يديها بالحناء.

إلَّا أن إطلالة بولند أشبه كانت أشبه ما يكون ببدلة رقص حمراء أكثر منه بزي سعودي تراثي، خاصة أنه كان ضيقًا بطريقة مبالغًا بها.

وأرفقت بولند الفيديو بتعليق: "شنو جهزتوا ليوم التأسيس السعودي”، واضاف قلوب باللون الأخضر وعلم المملكة.

ولإطلالتها الثانية، اختارت عباءة باللون الأزرق المُزيَّنة بتطريزات ذهبية أنيقة، وارتدت اكسسوار للرأس ذهبي، واعتمدت مكياج ملفت وأحمر شفاه باللون الأحمر القاتم.

حليمة بولند تتعرض للانتقاد بعد احتفالها بيوم التأسيس السعودي



وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا كبيرًا على حليمة بولند، متسائلين عن سبب احتفالها بيوم التأسيس بينما بلدهم الكويت يحتفل بـ"هلا فبراير"، فعلّق أحدهم: "طيب عندهم هلا فبراير وش يبون قاطين".

وكتب آخر: "حليمه بولند في كل شي تحشر نفسها مادري متى تستوعب ان كرتها انحررررق".