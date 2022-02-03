هكذا استقبل الجمهور في السعودية حليمة بولند (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، ظهرت خلاله الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء وصولها لمنطقة الإحساء في السعودية، وكيف تم استقبالها من قبل الجمهور هناك والترحيب بها.

وفي التفاصيل، ظهر أحد الأشخاص في مقطع فيديو وهو يرحب بالإعلامية حليمة بولند قائلًا: “ ينتظرونك من الظهر.. وين حليمة وين حليمة.. اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.

وأضاف: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”، في حين ردت عليه حليمة بالقول: “أتشرف فيكم.. ألف شكر على حفاوة الاستقبال.. الله يسعدكم”.

حشود وتجمهر من الظهر في الاحساء من اجل حليمة بولند .. pic.twitter.com/0K5yu3wlCQ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 1, 2022

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر مواطن سعودي “صاحب بسطة” وهو يرحب ترحيبًا حارا بحليمة بولند إلى منطقة الأحساء، حيث قال: “يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزين جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.

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