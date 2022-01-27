زواج حليمة بولند من هشام الخياط.. وهذا رد فعل زوجة الأخير قبل سنوات!

أثار خبر زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند من الدكتور هشام الخياط ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعربت حليمة بولند عن استيائها من اقتحام حياتها الشخصية رغم محاولة الحفاظ على خصوصيتها عن وسائل الإعلام الاجتماعية، وطالبت الجميع بعدم الترويج للشائعات.

وشاركت حليمة مقطع فيديو للإعلامية الكويتية فوزية الدريع توضح فيه حقيقة زواجها، حيث أكَّدت أنها تزوَّجت من هشام الخياط بتواجد والدها وجميع اسرتها، إلَّا أنها قررت عدم إعلان الأخبار السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصولها لمرحلة من النضج تمنعها من مشاركة حياتها الخاصة علنًا.

وأشارت الدريع أن الأخبار لا تمس سمعة بولند، باعتبار عقد الزواج شرعي وبمعرفة الجميع.

رد فعل زوجة هشام الخياط من نبأ تقدمه للزواج من حليمة بولند

وقبل عدة سنوات، كانت الإعلامية الكويتية قد ادعت أن هشام الخياط طلب يدها لزواج عبر بث مباشر، ونفت في ذلك رغبتها بالزواج منه، وقالت: "خلاص ما رح أفتح موضوع الدكتور هشام مرة ثانية لأن زهقت ومليت من تكرار الموضوع. عموماً أنا رفضت الزواج منه. زعل أول شي ونزل التغريده بس لما كلمته قلت له إن صداقتنا راح تستمر بغض النظر عن رفضي الزواج منك مسح التغريده. وما زلنا أصدقاء".

حينها جاء رد زوجته، كالتالي: "أنا لست متأكدة بالفعل إن كان هشام قد تقدم لحليمة أم لا، ولكن عن نفسي أرى زوجي هشام ليس لديه نظر إن كان في الحقيقة قد تقدم لخطبتها، لكني أرى أيضًا أن ما قامت به حليمة بولند هو تشهير بشخص هشام، وأن متابعيها المتفاعلين مع منشورها مشاركين في هذا التشهير، وهم وأمثالهم متساوون ولا قيمة لهم".

من هو هشام الخياط

هشام الخياط هو هو طبيب كويتي الجنسية في الأربعينات من عمره، يعتبر من قامات الطب في الكويت، ويعمل كطبيب استشاري مختص بجراحة الدماع وأعصاب العمود الفقري، كما حصل على البورد الكندي الأمريكي في جراحة الأعصاب، إضافة إلى ذلك يعتبر من أبرز طباء الكادر الطبي في الكويت.