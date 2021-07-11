حليمة بولند تثير موجة من الغضب بعد ظهورها بالحجاب.. والمتابعون يسخرون من شفاهها!

تعرَّضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لموجة من السخرية والانتقاد عقب ظهورها مُرتديةً الحجاب للإعلان عن متجر مختص بالملافع والشالات يحمل اسم "ملافع نيروز".

شاركت حليمة بولند مجموعة فيديوهات عبر حسابها على تطبيق سناب شات" ترتدي فيها أنواع مختلفة من الشالات بألوان وخامات متنوعة، إلّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يعيروا الإعلان أيَّ أهمية بل انتقدوا شكل بولند ومبالغتها في الخضوع لعمليات التجميل.

نلاحظ أن وجه بولند بات أصغر حجمًا وذقنها أصبح مدببًا وفكيها عريضين، بينما شفتيها منفوختين بطريقة مبالغ بها حتى أن البعض شبهها بدمية "براتز".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وانتقاد شكل بولند، فكتب أحدهم معلقًا: "هذي تعرض لنا الحجاب ولا براطمها".

وكتب آخر ساخرًا: "طالعة كنها برطمان المربى اللي يسكرونه بقماش".

وعلَّق آخر: "لك جنى ايش دا الشفايف تحسب انها بالشفايف دى صارت حلوة لا والف لا الله. يقرفك انت ودى الشفايف حرام ربى اعطاكم جمال وانتوا تتبطروا عليه".

من جهة أخرى، انتقد آخرون عرضها للحجاب وهي غير محجبة، فكتب أحد المعلقين: "متى هالعينات تفهم انه الحجاب مفهومه اوسع و اكبر من لفه ع الراس!! الحجاب هو ستر لكامل الجسم و المفاتن و عدم الاستعراض و اللبس الضيق والخ".

حليمة بولند وتهمة غسيل الأموال

يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أصدرت قرارًا بمنع سفر بولند بصورة مسبقة والتحفظ على أموالها ومراقبة الحسابات في حال حدوث تضخم مفاجئ في الرصيد بسبب تهمة غسيل الأموال التي تتصدر الحديث في دولة الكويت بعد فتح تحقيق واسع مع عدة مشاهير من بينهم "فرح الهادي، فوز الفهد، الدكتورة خلود، نهى نبيل". وعلقت وقتها بولند على الموضوع "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية، ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".