هكذا كانت ردة فعل علي ربيع بعد انفصاله عن زوجته والاتهامات التي وُجهت له!

أعلنت يوم أمس ندى محمود زوجة الفنان المصري علي ربيع عن انفصالهما، ونشرت الخبر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، واتهمت نجم مسرح مصر بأنه ألقى بها هي وابنتها خارج المنزل في سبيل إرضاء والدته بحسب ما قالت، دون الكشف عن تفاصيل ما حدث تمامًا.

وكانت قد كتبت ندى محمود تدوينة قالت فيها: "أمك ثم أمك ثم أمك وان قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب امك..شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

وتابعت: " انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى او اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل".

ولكن في الجهة المقابلة، لم يعلّق الفنان علي ربيع على أي شيء تم ذكره خلال الساعات الماضية من قبل زوجته، وتعامل مع الأمر بطريقة طبيعية متجاهلًا جميع الاتهامات الموجهة له، وقام فقط بمشاركة فيديو عبر حسابه على إنستغرام مع الطفل أحمد السيسي وتحدث عن مسلسله القادم في شهر رمضان.

يذكر أن الفنان علي ربيع تزوج من ندى محمود في عام 2015 في حفل زفاف كبير بحضور عدد من نجوم الفن في مصر، ورزق خلال 3 سنوات زواج بابنته الوحيدة "مليكة".

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