طليقة الموزّع أحمد إبراهيم تتخطّى أزمة الانفصال وتحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة (صور)

احتفلت ياسمين عيسى طليقة الموزّع أحمد إبراهيم بيوم ميلادها، بحضور قريبتها الفنانة أصالة، وعدد كبير من أصدقائها وأهلها، وعلى ما يبدو أنها بدأت بالتعافي من صدمتها الأخيرة عقب الطلاق، والزواج الذي تم مؤخرًا بين طليقها والفنانة أنغام.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور بالإضافة إلى مقطع فيديو، تظهر فيها ياسمين عيسى وهي ترقص على أنغام أغنية "أشوف فيك يوم" للفنان عبد الفتاح الجريني، والذي اعتبرها رّواد السوشيال ميديا رسالة لطليقها بشكل مباشر.

وحرصت أصالة على معايدة ياسمين، والتي تعتبر قريبتها من جهة زوجها طارق العريان، وشاركت صورة تجمعها بها كتبت لها من خلالها وقالت: " ياسمينه الحبيبه الغاليه كلّ سنه وأنتي بخير وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والإستقرار والوفا ياوفيّه #أصاله".

يذكر أن ياسمين عيسى هي الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم ووالدة طفليه، وكانت أصالة التي تربطها به صلة قرابة قد ساندتها خلال الأيام الماضية إلى درجة أنها قامت بقطع علاقتها بالفنانة أنغام، وفي آخر تغريداتها أكدت أنها ضيعت وقتها على من لا يستحق قربها خلال السنوات الماضية.

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