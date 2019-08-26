حليمة بولند تصف الشائعات حولها بـ"القذارة" وتعلّق: "ما ألوم إليسا اعتزلت"!

أعربت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن انزعاجها في الآونة الأخيرة بسبب بعض الشائعات التي يطلقها البعض عنها وعن حياتها الشخصية، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، حيث ظهرت تتحدث لشخص لم تحدد هويته.

واستنكرت بولند الحال الذي وصل إليه البعض من مريضي النفوس الذين يقومون بنشر الأخبار الكاذبة والغير صحيحة عنها معلقة: "أنتحر؟ أتخذ قرار نفس إليسا وأعتزل؟..والله ما ألوم إليسا اعتزلت مسكينة".

وتابعت قائلة: " وأنا ملتزمة الصمت حتى الآن لأنهم ما هم كفو أرد عليهم..وصلوني لمرحلة قاعدة أقول إليسا ما تنلام يوم قررت تعتزل..شنو هالقذارة إشاعات وكلام..".

وكانت خلال الأيام الماضية قد انتشرت بعض الشائعات حول حليمة بولند والتي أفادت بأن مليونير كويتي يدعى فواز الحساوي قام بعمل توكيل رسمي لها يمنحها حق التصرف في أملاكه وأمواله، إلأ أن الأخير خرج عن صمته ونفى كل ما تم تناقله مؤكدًا بأن من أثار هذه الشائعة هم أشخاص يدعو لهم بالشفاء من هذا البلاء.

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