حليمة بولند وشاروخان في فيلم سينمائي.. شائعة أم حقيقة؟

تناقلت مواقع إخبارية خبر تعاون يجمع الإعلامية الكويتية حليمة بولند والنجم الهندي بوليوود، مُشيرين أنهما يعملان على تصوير فيلم، تازمنًا مع قضاء إجازتها الصيفية في مدينة كيرلا الهندية.

حليمة بولند تنفي تعاونها مع شاروخان

وخرجت حليمة بولند عن صمتها ساخرةً من الشائعات المتداولة حول مشاركتها نجم بوليوود بعمل سنمائي جديد، مُشيرةً إلى أنها استيقظت من النوم على اتصال من والديها يسألانها عن حقيقة ما يجري تناقله، مؤكدةً أنها كغيرها علمت الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت بولند متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو للرد على ما تناقله المتابعون بشأن تعاقدها مع نجم بوليوود في برنامج سيعرض في رمضان، أو فيلم سينمائي، وقالت: "قمت من النوم ولا الدنيا مقلوبة، ماما تسألني بابا يستفسر، إنتي قلتيلنا رايحة الهند إعلان طلعتي تصورين مع شاروخان، من إعلان لشاروخان".

وتابعت أنها ستنشر لقطات من تقارير إخبارية كتبتها الصحف حول الموضوع، قائلة: "حنزلكم الأخبار الصحفية اللي نازلة عني اليوم، واللي انصدمت فيها حالي حالكن، اشي مكتوب عني برنامج رمضاني، اشي مكتوب عني فيلم مع شاروخان.. واشي اشي، من كل وكالات الأنباء والأخبار العربية".

حليمة بولند في جلسة تصوير على ظهر الفيل

والجدير بالإشارة إليه أن بولند شاركت في العديد من جلسات التصوير في الهند، فهي تعتبر الوجه الدعائي لمنتجات ومستشفيات MY LIFE.

وظهرت بولند في إحدى جلسات التصوير، مُرتديةً ساري هندي تقليدي باللون الأحمر، بينما صعدت على ظهر فيل ضخم التقطت رفقته عدة صور.



