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حمزة نمرة يطرح (عالم كدابة) و يستعد لجولة فنية في أمريكا

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 01:18
حمزة نمرة
حمزة نمرة

البوابة-طرح المطرب حمزة نمرة أغنيته الجديدة (عالم كدابة) من ألبومه الجديد (رايق)، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات (يوتيوب).
أغنية حمزة نمرة الجديدة (عالم كدابة) من كلمات حسام سعيد، ومن ألحان عمرو الشاذلي و أحمد الشاذلي، و توزيع موسيقي عمرو الخضري.

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من جهة أخرى، يبدأ نمرة جولته الفنيةفي العاصمة الأمريكية واشنطن بحفل مساء 8 سبتمبر /أيلول المقبل، وينتقل بعدها بيوم بإطلالة غنائية في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية وصولا لليوم الثالث بحفل في ولاية شيكاغو.

و من الولايات المتحدة الأمريكية ينتقل نمرة إلى أوروبا، بحفل في العاصمة الفرنسية باريس يوم 15 سبتمبر/أيلول، يتبعه ثاني يوم بحفل في مدينة اوترخت الهولندية، لينهي جولته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر/أيلول.

حمزة نمرة

كلمات دالة:حمزة نمرة

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