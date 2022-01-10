حنان العش تفجر مفاجأة صادمة : كريستيانو رونالدو رغب في إقامة علاقة معي

حلَّت الفنانة التونسية حنان العش ضيفة في برنامج "فكرة سامي الفهري" مع الإعلامي التونسي هادي الزعيم، وتطَّرقت للحديث عن مواضيع شتى وتفاصيل صادمة حول حياتها الشخصية والمهنية.

خلال فقرة الباباراتزي، كشفت المسؤول عن هذه الفقرة العديد من الأسرار التي كانت حنان العش قد أخفتها عن مواقع التواصل الاجتماعي من بينها رغبة نجم فرقة ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، إقامة علاقة عاطفية معها رغم أنه متزوِّج ولديه أطفال.

وكشف الباباراتزي أن حنان العش كانت متواجدة في سهرة خاصة نهاية عام 2021 إلى جانب شخصيات معروفة منهم لاعب كرة قدم معروف متزوج ولديه أطفال، وعلى الفور أشار البعض أنه النجم كرة القدم كريستيانو رونالدو رغم أنها لم تكشف اسمه على الإطلاق.

وأوضحت حنان العش أنه أرسل لها رسائل على "إنستغرام" لإعجابه بها، وأخذ رقمها من صديق لها وهاتفها، وأشارت أن تصرفه من الممكن أن يكون بسبب شربه كميات كبيرة من الكحول لذلك لم يكن بوعيه.

وأكَّدت أن مقطع الفيديو الذي التقطته لها صديقتها وهي برفقته حذفته على الفور تجنبًا لافتعال المشاكل وخاصة أنه متزوج.

حنان العش تتعرض للسخرية بعد تصريحاتها الأخيرة حول كريستيانو رونالدو

وبعد تصريحاتها المثيرة للجدل، توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم للسخرية منها ومقارنتها بحبيبة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، فعلَّق الإعلامي سمير الوافي عبر حسابه على "فيسبوك": "في تصريح صحفي حصري خصنا به اليوم السيد كريستانو رونالدو…نفى بشدة أي علاقة تجمعه بالانسة حنان العش…مؤكدا أنه فوجئ مساء أمس خلال مشاهدته برنامجه المفضل فكرة سامي الفهري…صحبة زوجته جورجينا بتصريحات حنان العش“.

وتابع: "وقد اتصل بصديقه هادي زعيم ليطالب بحق الرد لكن هادي تجنب الرد على إتصالاته المتكررة…فاتصل بصديقه الفنان منصف عبلة الذي يعرفه منذ حفل طهور إبنه جيلاني فتواصل عبلة مع هادي لنفس الغرض بطلب من كريستيانو ".

وأضاف بطريقة تهكمية: "وأضاف نجم مانشستر يونايتد أن تصريح الآنسة العش تسبب في نقاش حاد بينه وبين جورجينا انتهى بقضاء ليلته خارج غرفة النوم…كما اكد انه ينوي تكليف الاستاذ منير بن صالحة برفع قضية جزائية استعجالية ضد المدعوة حنان العش".

حنان العش ترد على السخرية منها وتؤكد تواصل كريستانو رونالدو معها

وبعد تعرضها لمضايقات وانتقادات لاذعة وسخرية جارحة، قررت العش الخروج عن صمتها وتأكيد ما صرَّحت به حول إعجاب كريستيانو بها، ونشرت مقطع فيديو مشاهدات الستوريات خاصتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهر اسم كريستيانو من بين المشاهدين المعجبين.