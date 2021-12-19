كريستيانو رونالدو يكشف جنس توأمه في فيديو لطيف.. وطفله الأصغر يبكي

كشف لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته الحامل، جورجينا رودريغيز ، عن جنس توأمهما الذي لم يولد بعد في مقطع فيديو من المرجح أن يثير عاطفة ملايين القلوب وتحديدًا أننا في موسم الأعياد.

شارك نجم مانشستر يونايتد مقطع فيديو لطيف عبر حسابه على "إنستغرام" لحظة إعلانه هو وزوجته جنس الطفلين بمساعدة أطفالهما الأربعة الأكبر سنًا.

في الفيديو الرائع، شوهد الأطفال وهم يحملون بالونين أسودين، الأولاد على جانب والبنات على الجانب الآخر، وبعدما بدأت جورجينا رودريغيز العد تنازليًا (1.2.3)، فرقع الأطفال البالونات أحدهما تساقط منه قصاصات زرقاء والآخر قصاصات وردية؛ ما يدل أن الثنائي سيستقبلان صبي وفتاة.

وصرَّخ الأولاد عاليًا بحماس "إنه ولد"، بينما هتفت الفتيات "إنها فتاة".

مع استمرار الاحتفالات ، تصبح الإثارة أكثر من اللازم بالنسبة للصبي الأصغر ماتيو، البالغ من العمر 4 سنوات، الذي يبدأ في البكاء.

وعلق رونالدو، البالغ من العمر 36 عامًا، على المقطع: "حيث تبدأ الحياة، الحب لا ينتهي أبدًا".

وقد حصد الفيديو منذ نشره على أكثرمن 27.5 مليون متابعة وآلاف التعليقات المباركة.

وسرعان ما غمرته رسائل التهنئة من المعجبين وزملائه المشاهير، حيث كتب زميله في فريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد: "تهانينا يا أخي"، إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب.

يذكر أن أول طفل أنجبه رونالدو من حبيبته هي ألانا مارتينا في عام 2017. وهو أيضًا أب لتوأم شقيقين إيفا وماتيو ، وقد رحب بهما عن طريق أم بديلة في عام 2017. كما أنجب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور من أم بديلة قبل 11 عامًا.

