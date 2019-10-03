ميريام فارس: أنا ونانسي عجرم متفقين!

"أنا و نانسي متفقين"، هكذا غردت ملكة المسرح ميريام فارس على تويتر بعد أن كتب أحد معجبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "لو ما كنت فان لنانسي، كنت أكيد فان ميريام فنانة شاملة وتغني كل اللهجات وهي شاكيرا العرب".

علاقة ميريام فارس ونانسي عجرم كانت منذ البداية قائمة على الاحترام المتبادل، فبعد الوعكة الصحية التي ألمت بميريام أكدت عجرم عبر إحدى المحطات التلفزيونية أنها طلبت من مدير أعمالها "جيجي لامارا" التواصل مع إدارة أعمالها للإطمئنان على وضعها، لتؤكد ميريام فارس أنها كانت مسرورة باتصال عجرم وأنه على الرغم من أنهما لم تتقابلان سابقًا إلا أن شخصيتهما متشابهه وتُكنان لبعضهما كل الاحترام.

ميريام فارس التي لا تتابع أحد على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر تعليق على صفحة نانسي عجرم بعد أن شاركت الأخيره صور من عمادة إبنتها "ليا" لتتمنى من الرب أن يحميها ويحمي عائلتها لترد عجرم بالمثل.

يذكر ان أخر أعمال فارس فيديو كليب "قومي" والذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على قناتها الشخصية في يوتيوب من إخراج شريف ترحيني.

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