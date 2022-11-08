حنان مطاوع: شكيت بقدراتي العقلية.. وهذه وصية والدي

تصدر اسم الفنانة المصرية حنان مطاوع محرك البحث "غوغل" بعد حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، تطرقت فيه للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها الشخصية والمهنية ومواقف طريقة وقعت لها في كواليس أعمالها.

حنان مطاوع وبداياتها في التمثيل

استذكرت حنان مطاوع بداياتها في مجال التمثيل ومشاركتها في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، حيث لفتت أن المخرج محسن زايد احتاج وجوه جديدة للمشاركة، وحينما رآى أداءها في أفلامها القصيرة التي شاركت بها في ورش التمثيل، لاحظ أنها تتميَّز بملامح مصرية، لذلك منحها دور "مطرية".

وأوضحت أنه اختار العديد من الفنانين الكبار في الوقت الحالي أمثال نيلي كريم، وأحمد الفيشاوي، ومنة شلبي، وغيرهم.

وأوضحت أن والدتها سهير المرشدي شجعتها على المشاركة باستحياء، لكنها فيما بعد قدمت لها الدعم وشجعتها. في حين كان والدها متوفى، لكنها كشفت أن وصيته الأخيرة كانت أن تتخلى عن تخصهها في التجارة وتدخل معهد فنون مسرحية، حيث كان آنذاك على فراش المشفى وإلى جانبه كل من جلال الشرقاوي وسعد أردش.

عمل حنان مطاوع في مجال الترجمة

ولفتت حنان إلى أنها كانت شخصية مسؤولة، وكانت تشعر بالحرج من طلب المال من والدتها، لذلك عملت في مجال الترجمة أثناء فترة دراستها من أجل تحصيل بعض الأموال لسد حاجتها، وقالت: ""كنت بتكسف آخد من ماما مصروف، رغم اننا ما كناش محتاجين، فبالتالى حبيت أساعد ماما، رغم إنها مش محتاجة مني ده، لكن كنت بتكسف أقولها هاتي فلوس، وبالتالى حبيت خلال فترة الدراسة أترجم بالقطعة، وبقيت مترجمة، وباخد فلوس في المقابل".

حنان مطاوع ودراستها

كشفت حنان إلى أنها لم تكن جيدة في المجال العلمي، لهذا قررت دخول المسار الأدبي، ورغم أنها كانت من الأوائل، إلَّا أنها اختارت تخصصًا علميًا يحتاج أن يكون فيه المرء جيد بالحساب، حيث قررت دراسة "التجارة باللغة الإنجليزية" قسم المحاسبة، حتى أنها في بعض اللحظات شككَّت بقدراتها العقلية.

يجدر الإشارة إليه أن آخر أعمال حنان مطاوع هو فيلم "قابل للكسر" من بطولتها، وشارك معها كل من: رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب

