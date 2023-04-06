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ابتسم أيها الجنرال: صراع الأشقاء على السلطة يتصاعد.. "اللي بيرفع راسه بتدعسه"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 06 نيسان / أبريل 2023 - 08:57
مسلسل ابتسم أيها الجنرال
مسلسل ابتسم أيها الجنرال

يستمرّ المسلسل السوري "ابتسم أيها الجنرال" في اثارة الجدل حوله منذ بداية عرضه تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بسبب فكرته التي طرحها الكاتب سامر رضوان في العمل والتي تعتبر جديدة على الدراما العربية.

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تطور صراع الأشقاء على السلطة في ابتسم أيها الجنرال وحوار صادم يثير الجدل

شهدت الحلقات التي عرضت مؤخرًا من العمل تطور الصراع بين الشقيقين الرئيس فرات "مكسيم خليل" وشقيقه عاصي، حيث أعلن الأول أنه لا مشكلة لديه بوفاة شقيقه في سبيل حفاظه السلطة خاصة بسبب تصرفات الأخير.

وتسبب حوار بين فرات ومعاونه حيدر "ويجسد دوره عبدالحكيم قطيفان" عرض في الحلقة 14، ويحاول من خلال الأول القضاء على شقيقه والسيطرة عليه، بضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجنرال فرات في البداية: "حيدر ما بدي أي تشويش من جوّا اللي بيرفع راسه بتدعسه، ومع هيك مو مشكلة الأرض المحروقة بترجع تنزرع المهم نكسب نحنا الحرب".

وتابع فرات خلال الحوار المقتبس من المشهد: "يعني يموت شوية مدنيين مو مشكلة وحتى الحجر بيرجع يتعمّر مرة تانية".

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ابتسم أيها الجنرال

مسلسل ابتسم أيها الجنرال

وانقسم المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين معارض ومؤيّد للمسلسل، حيث أكّد العديد من الجمهور بأن المسلسل ينقل الصورة واقعية لبعض رجال السلطة خاصة في سوريا بالرغم من إشارة الكاتب في بدايته على ان الأحداث من وحي الخيال.

 

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