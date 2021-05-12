أمينة حاف ونهاية صادمة وغير متوقعة!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الاخيرة من المسلسل الكويتي "أمينة حاف" والذي حقق نجاح كبير طوال فترة عرضه وصولاً لحلقة اليوم.

الحلقة الأخيرة كانت صادمة بشكل لا يصدق، إذ اتضح أن جميع الأحداث التي عشناها مع طاقم العمل خلال الفترة الماضية ما هي إلا مُجرد حُلم ولا علاقة مباشرة بين الشخصيات ولا وجود لـ أبو ضاري المتزوج بـ أربع نساء.

أمينة تعيش مع زوجها وابنتها بوضع مادي فوق الجيد...أبو ضاري متزوج من رُقية ولهم أطفال بعمر صغير ووضعهم المادي ضمن المستوى العادي...شوق ليست متزوجة وهي في الحقيقة ممثلة...شماير توفي زوجها وتعيش مع ابنها أوس...منيرة والتي كانت بطلة الموسم متزوجة من بدر وصديقتها المقربة فوز…



الجمهور بدوره لم تعجبه أحداث الحلقة الأخيرة واعتبروها غير مُقنعة أبداً ولا تمثل فكرة جديدة كما كان يظن مُخرج العمل والذي أكد أن هناك موسم ثاني من العمل وعلى الأغلب سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج. و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

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