أحمد السالم يتلقى غرامة مالية بسبب صُورة لجسده خادشة للحياء!

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبة بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وجاء في تصريح الهيئة أن المخالف وهو مقيم في المملكة العربية السعودية وتهمته عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة وذلك بتاريخ 10/ 5/ 2021، وبناءاً على ذلك وتم إيقاع عقوبة الغرامة عليه بواقع 10 آلاف ريال سعودي.

مع تداول الخبر خمن الجمهور بشكل شبه أكيد أن المقصود هو أحمد السالم طليق الفاشينيستا ملكة كابلي بعد أن شارك صُورة أظهرته عارياً من الجزء العلوي للجسد وسخر الاغلب من الصُورة بتعليقات كان أبرزها "يحاول يخلي ملكة تخق عليه وترجعله".

يذكر أن الثنائي كانا قد أثارا الجدل بعد أن نشر أحمد السالم مقطع فيديو عبر حسابه أثناء تلقيه لقاح كورونا، وما فاجأ المعجبين سماع صوت الملكة كابلي في الخلفية، كما انتشر مقطع فيديو له ولطليقته يسيران جنباً إلى جنب داخل المستوصف الصحي. وأثار هذا المشهد استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا الثنائي بالكذب بشأن انفصالهما لحصد المزيد من الشهرة ولتصدر عناوين الصحف، وهو أمر نفاه أحد السالم في تصريح لاحق.

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.

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