حورية فرغلي ترد على أمينة خليل بعد أن أنكرت الأخيرة صلة القرابة بينهما!

ردت الممثلة المصرية حورية فرغلي على إنكار زميلتها الممثلة المصرية أمينة خليل صلة القرابة بينهما بمنشور رسمي كانت قد تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي.

رد حورية جاء فيه "هي نزلت بيان ونزلت بيان تاني والصراحة ده موضوع شخصي...وانا محبش أتكلم فيه..هي قالت كلام ومن بعدها قالت كلام تاني...أنا مش زعلانة ولا متدايقة منها"

الأمر كان قد بدأ بعد أن كشفت فرغلي أن أمينة خليل لم تسأل عنها رغم رابطة القرابة التي تجمعهما، فهي تعتبر ابنة خالتها، كما أن والدتها لم تتصل بوالدتها.

وقالت وقتها تحديداً "مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني"...وأكَّدت فرغلي أنه رغم رابطة القرابة بينهما، إلَّا أن علاقتهما سطحية للغاية مُعللة ذلك بتواجدها في الخارج أغلب حياتها.

من جهتها علَّقت أمينة خليل على تصريحات فرغلي مُشيرةً أنهما ليستا أبناء خالة بل هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة فرغلي، كما أن لا تواصل بينهما قبل دحول مجال الفن أو بعده.

حورية فرغلي والتنمر

خلال المؤتمر الصحفي تحدث فرغلي عن التنمر الذي تعرضت له من الجمهور بسبب شكلها ما بين تعليقات وتشبيها بأنها كـ "مايكل جاكسون"، وان البعض وصفها بالمسخ و المثيرة للرعب وأن عليها تأدية أدوار رُعب بسبب شكلها. فرغلي تابعت أن الأمر كان مؤلم بالنسبة لها خاصةً أنه لا عائلة لها لتدعمها ولا يوجد رجل في حياتها الخاصة ولم يسأل عنها أحد سواء أصدقاء أو مشاهير.



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