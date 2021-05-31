آمال ماهر تعلن فسخ خطوبتها بعد أسابيع من العلاقة!

صدمت الفنانة المصرية آمال ماهر الجمهور العربي بخبر إعلان فسخ خطوبتها من حبيبها الذي لم يتم تحديد هويته بشكل رسمي.

الخبر جاء بمنشور "كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي ولكن كل شيء نصيب تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء"....الجمهور بدوره تفاعل مع الخبر وتمنى لها حياة جميلة برفقة الشخص الذي يستحقها ويقدرها.

الفنانة المصرية آمال ماهر كانت قد كشفت مفاجأة خطوبتها للجمهور بشكل رسمي من رجل أعمال مصري يوم 13 من شهر أبريل الماضي أي قبل 46 يوم تقريباً، مؤكدةً وقتها أن حفل الزفاف سيكون قريباً.

وعلى صعيد آخر، أكدت آمال مواصلة العمل على ألبومها الجديد الذي سيطرح قريبًا، فهي تعمل على اختيار الأغاني في الفترة الراهنة، ونوَّهت إلى خوضها تجربة الإنتاج عبر شركتها الخاصة.

زيجات آمال ماهر!

يذكر أن آمال كانت متزوجة من رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ عام 2015، وأخفت زواجها منه لما يقارب الثلاث سنوات، لكن زواجهما انتهى بخلاف كبير قيل أنه وصل للضرب والإعتداء عليها وعلى عائلتها إضافةً إلى مُحاربتها فنياً بمنع إجراء أي لقاء تلفزيوني معها أو حتى بث أغانيها عبر المحطات.

أيضاً كانت الفنانة المصرية مُتزوجة من الملحن محمد ضياء الدين الذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر، لكنهما انفصلا بعد عام واحد من زواجهما من دون التطرق للتفاصيل.

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