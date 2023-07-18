زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل عنه.. وتؤكد "خاني مع ممثلة مشهورة"

كشفت ريم طارق تفاصيل صادمة حول علاقتها بطليقها الفنان المصري حسن شاكوش، وذلك خلال حلولها ضيفةً في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

ريم طارق تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ حسن شاكوش

ولفتت طارق إلى أنها من طلبت الطلاق من شاكوش، بعد رؤيته يقدم على أفعال لا يمكنها تحملها، ورغم مواجهته بها إلَّا أنه رفض تغير أسلوب حياته، إذ أن الشخص الذي تعرفت عليه قبل الزواج مختلف عما رأته في بيت الزوجية.

وقالت طارق: "أنا اللي قررت أنفصل لأن حصل حاجة واجهته بيها وقال لي هي دي عيشتي وهي دي حياتي، قلت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي.. قلت له أنا آسفة مش هقدر أكمل الموضوع مش خيانة، لكن دي حاجة بتتعمل وأنا مجبرة أشوفه وهو بيعملها، مكنتش هقدر ومش هجازف بنفسي".

الموضوع ليس حيانة

وأضافت: "الموضوع مش خيانة، الموضوع أكبر بكتير، لكن إنسانيا ودينيا وأخلاقيا مش هقدر أقول، ومش هقدر أفضح بني آدم وأشيل ذنبه".

وأشارت إلى أنها رفضت البقاء في عش الزوجية رغم محاولاته في إقناعها بالاستمرار معها، وأوضحت له أنها ستبعث أهلها لجلب أغراضها الشخصية، مُضيفةً: "ولما حاولت أرجع تاني يوم عشان ألم لبسي قال للأمن في الكومباوند محدش يدخلني رغم إن كل حاجتي الشخصية جوه عنده".

وأوضحت أن شاكوش حاول الصلح معها عن طريق أشقائه، إلَّا أنها رفضت مؤكدةً أنه يعاني من صفات كثيرة لا يمكن أن تتقبلها.

خيانة حسن شاكوش مع ممثلة مشهورة

وكشفت طارق أن شاكوش أقدم على خيانتها مع ممثلة مشهورة في نهار رمضان، قائلة: "كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها ر راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة".

وبيَّنت الشابة أن الممثلة عملت على الاتصال بها في أحد الأيام أثناء لقاء جمعها بشاكوش، حيث كان الثنائي يضحكان ويتبادلان الأحاديث.

وكشفت طارق أن شاكوش تلاعب بجمهوره عبر منصة "تيك توك"، حيث أوضح أن الأموال التي سيتحصل عليها من التطبيق ستذهب لجمعيات خيرية معنية بالأطفال، إلَّا أنه لم يفعل ذلك".