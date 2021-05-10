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حياة الفهد ترد على اتهامها بتقليد الملكة إليزابيث.. والمتابعون يسخرون "بريطانية من جولي شيك"

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 07:25
حياة الفهد
حياة الفهد

اتهمت الفنانة الكويتية حياة الفهد بتقليدها الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في مسلسلها "مارغريت" الذي يخوض غمار السباق الرمضاني.

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وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCTrending، ردَّت حياة الفهد على الاتهامات: "كثيرون يقولون إنني قلّدت الملكة إليزابيث.. أنا ما قلدتها.. لكن يمكن طولي، وعرض جسمي، والملابس الأنيقة، جعلت هناك تشابهًا بيني وبين الملكة إليزابيث"

وأضافت أن تحضير شخصيتها  اتخذ وقتًا طويلًا وعقدت الكثير من الاجتماعات لإتقان الدور، وأشارت أنها عاشقة لبريطانيا والبريطانيين؛ لذا ربما تقمصت الدور بشكل عام.

 

وأشادت الفهد بالعمل الدرامي وأعربت عن سعادتها لنجاح المسلسل، إلَّا أن البعض لم يروا ذلك وأشاروا أن العمل فاشل، فكتب أحدهم: "مسلسل سخيف سخافة ما بعدها سخافة..مثله مثل مسلسلها السابق ام هارون...مرة يهودية ومرة نصرانية..والمرة الجاية بتكون هندوسية او بوذية..يا ريتها لو بقت في طابعها الكوميدي كان احسن لها من هالحملات التبشيرية السنوية".

وعلَّق أحدهم ساخرًا: "بريطانية من جولي شيك".

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حياة الفهد

يذكر أن حياة الفهد تجسد شخصية "مارغريت" وهي سيدة مثقفة عاشت فترة طويلة في المملكة المتحدة؛ فهي من أم إنجليزية وأب عربي، ثم تنتقل من الغرب نحو الشرق، لتعيش عالمًا مختلفًا اجتماعيًا وعلميًا، خلال فترة زمنية معينة.

 

كلمات دالة:حياة الفهدمارغريتنجومفنالملكة إليزابيث

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