حياة الفهد يهودية في رمضان والإعلان الأول للمسلسل يتصدر موقع تويتر (فيديو)

عرضت قناة "mbc" البرومو الدعائي الأول لمسلسل الفنانة حياة الفهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستنافس من خلاله في سباق رمضان 2020، وستجسد هذا العام دور إمرأة يهودية عاشت في الخليج واسم المسلسل "أم هارون".

ويسلط مسلسل الفنانة حياة الفهد الضوء على عائلة يهودية، عاشت خلال منتصف القرن العشرين في دول الخليج العربي والبعض قال أنها في المنامة في البحرين بينما الآخرين قالوا أنهم كانوا في الكويت.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن اسم شخصية حياة الفهد في المسلسل كان من المفترض أن يكون "أم شاؤول"، ولكن الفنانة لم يعجبها ودعت المخرج والمؤلف إلى تغييره وفضلت اختيار "أم هارون" وتم تلبية طلبها.

أحداث اجتماعية تتوالى خلال منتصف القرن العشرين تجسدها الفنانة القديرة حياة الفهد وكوكبة من نجوم الخليج في الدراما الاجتماعية #أم_هارون على MBC1#رمضان_يجمعنا@Ahmed_Aljasmii @fakhriya1960 pic.twitter.com/WCXe3eXbny — MBC1 (@mbc1) April 6, 2020

ردود الفعل كانت مختلفة على السوشيال ميديا، فهناك من رأى أن هذه خطوة مهمة بأن يتم الحديث عن تاريخ وحياة الأقليات في المنطقة العربية مثل اليهود، إلى جانب أن هذا يعني تجاوز حساسية النقاش حولهم، بينما رأى البعض أن شهر رمضان للمسلمين فقط وأن هناك بالتأكيد أفكار وقصص أهم للحديث عنها.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل.

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