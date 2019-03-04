الممثل المصري محمد رمضان

قرر الممثل المصري محمد رمضان، الاتجاه لمجال الغناء خلال الفترة المقبلة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها بأغانيه "نامبر وان والملك ومافيا"، حيث يستعد لمفاجأة جمهوره بعدة أعمال غنائية.

وكشف محمود رمضان، مدير أعمال الفنان المصري محمد رمضان، في تصريح خاص لـ"البوابة"، عن بعض المفاجآت التي يحضرها "محمد"، لجمهوره، مشيرًا إلى أنه اتفق على تجهيز 15 أغنية سيتم طرحها على مدار العام الجاري.

وأشار إلى أن الاتفاق تم بين محمد رمضان والمنتج المصري تامر مرسي، على أن تتولى شركة "سينرجي"، إنتاج الأغاني على طريقة الكليبات المصورة.

وكان محمد رمضان، قد فاجأ محبيه في مصر، بإعلانه إحياء حفل غنائي قريبًا، واصفًا إياها في هاشتاج أطلقه بـ"#أقوى_حفلة_في_مصر.

كما أعلن عبر حساباته الشخصية على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيس بوك"، أنه سيُعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة "#virus"، خلال اليومين المقبلين، متابعًا: "وشوية مفاجآت تانية لجمهوري الغالي".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يخوض سباق دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "زلزال"، الذي يُعيد الفنانة المصرية حلا شيحة للفن مجددًا بعد قرار اعتزالها.

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