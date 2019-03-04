فهرية أفجان تستعد لوضع طفلها في هذا التاريخ.. وتختار له هذا الاسم!

فهرية أفغان

استعرضت الفنانة التركية فهرية أفجان حملها الأول من زوجها بوراك اوزجفيت عبر حسابها الخاص في إنستغرام، حيث نشرت أفجان صورة لها تظهر فيها مُرتدية فستان رمادي ضيق يكشف عن انتفاخ بطنها وحملها بالشهر الثامن.

وكشفت النجمة التركية عن الاسم الذي اختارته وزوجها لمولودهما من خلال تعليقها إذ كتبت قائلة: "بانتظارك يا ملاكي الصغير كاران".

وكشفت بعض المصادر أنّ أفجان تستعد لوضع مولودها الأول بعد 10 ابريل المقبل، وكانت النجمة التركية قد كشفت في وقت سابق أنها ستنجب في تركيا.

وبعد تحديد الطبيب لموعد الولادة قرر أوزجفيت الاعتذار عن جميع الارتباطات من اجل المكوث إلى جانب زوجته واستقبال طفلهما الأول سويًا، حيث كان من المقرر ان يسافر أوزجفيت إلى عدد من الدول إلا انه قرر تأجيل السفر من اجل ولادة زوجته.

من جانبها غابت أفجان عن الفن والأضواء خلال فترة حملها كما أنها لم تشارك في أي عمل جديد من أجل التفرغ لطفلها عند ولادته.

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