خاص للبوابة: تفاصيل ما شهدته الفترة الماضية بين أنغام وأحمد إبراهيم!

تصاعدت وتيرة الأحداث الخاصة بعلاقة الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، خلال الساعات الماضية في ظل معايدة الأخير لزوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتجاهله لزوجته الثانية لأنغام ما زاد من احتمالية انفصالهما.

وكشف مصدر مقرب من أحمد إبراهيم، في تصريح خاص لـ"البوابة" تفاصيل ما شهدته الفترة الماضية بين أنغام وأحمد إبراهيم، موضحًا أن العلاقة بين الثنائي توترت بسبب "عمر" ابن أنغام و"ياسمين" زوجة أحمد إبراهيم.

وأوضح المصدر، أن أحمد إبراهيم رفض بشكل قاطع التعامل مع "عمر" نجل أنغام بعد مشاداة حدثت بينهما مؤخرًا، مبينًا أن أنغام دخلت في مشاداة كلامية مع أحمد إبراهيم كونها قبلت الزواج منه رغم إعادته لزوجته الأولى رغمًا عنها وأشار إلى أنه وقتها أكد أن الحديث عن زوجته وأولاده خطًا أحمر وهو ما زاد من الخلاف بينهما.

وبيّن المصدر أن أحمد إبراهيم لا يعيش مع انغام حاليًا وانفصل عن العيش معها بالفعل ولكن لم يتم حسم انفصالهما رسميًا، مشيرًا إلى أن أنغام هي من طلبت الانفصال ولكنه تركها في فترة "هدنة" فلربما تستقر الأمور.

وهناك دلائل تشير إلى قرب انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، أولها حنينه لزوجته وأم أولاده ومعايدتها له ووصفها بأنها ابنة أصول وسط تجاهل متعمد لأنغام، وثاني الدلائل هو إلغاء متابعة أنغام لزوجها أحمد إبراهيم على حسابه في "إنستغرام"، وثالثها حذف الصور الخاصة بهما.

وما يؤكد أن أنغام تُصر على الانفصال أنها تجاهل عدم معايدة أحمد إبراهيم لها ونشرت مقطع فيديو من أغنيتها "نص الدنيا" والتي تقول فيها أنها نصف الدنيا وأنها ليست صفر على الشمال وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة أيضًا.

وكان قد وصف أحمد إبراهيم زوجته ياسمين عيسى بـ"العظيمة" الأمينة التي حفظته في غيابه، ولوحظ من الرسالة استخدامه مصطلح "مراتي" وهو ما يحسم أمر عودتهما لبعضهما البعض.

ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة جمعت زوجته وأولاده وقال في رسالته: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي"، وربما ما يؤكد أمر عودتهما حذفه خاصية التعليقات من المنشور حتى لا تتسبب رسالته في جدل ونقاش مع المتابعين.

وبعدها بساعات قليلة أعلن أحمد إبراهيم، عن عودته بشكل رسمي إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، وذلك بعد الجدل الذي أُثير حول عودتهما لبعضهما عقب توجيهه رسالة لها تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وكتب أحمد إبراهيم في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي".

واستطرد زوج أنغام قائلًا: "مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي".

وحسم أحمد إبراهيم في المنشور ذاته أمر انفصاله عن زوجته أنغام، في ظل اتخاذها قرارًا بإلغاء متابعته من "إنستغرام" فقال: "أقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن) لكن محدش عارف بكرة جايب إيه المهم راحة ولادي قبلي شخصيًا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

ومن المعروف أنّ سبب طلاق أحمد إبراهيم جاء بعد إلحاح من زوجته عقب زواجه من النّجمة أنغام، حيث كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا في 28 مارس من العام الماضي، وتزوج أنغام رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية 2019.

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