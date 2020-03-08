خطوبة نجم ستار أكاديمي الأردني

أعلن الفنان الأردني "محمد رمضان" خبر خطوبته الذي عقد الجمعة في إحدى صالات الاحتفالات في العاصمة الأردنية عمان.

وكشفت بعض المصادر أن رمضان ارتبط بـ فتاة من خارج الوسط الفني، وبذلك يكون قد نفى جميع الإشاعات التي طالته وطالت الفنانة العراقية "رحمة رياض" حول وجود علاقة بينهما.

يذكر أن محمد رمضان كان مشتركًا في الموسم السابع من برنامج المواهب العربي "ستار أكاديمي"، وتمكن من تحقيق نجاح ملحوظ في البرنامج، إلى جانب ذلك كان يعيش قصة حب مع الفنانة العراقية "رحمة رياض" وانتهت علاقتهما بعد خروجهما من البرنامج إلا أن رحمة أكدت أن علاقتهما كانت مجرد صداقة فقط وربما تكون قد تجاوزت الحد لذا ظهرت على أنها أكثر من ذلك.

على الرغم من إنكار الطرفين إلا أن الشائعات كانت قوية حتى أعلن الفنان خطوبته لينهي الجدل.

يذكر أن أخر أعمال الفنان الأردني كان فيديو كليب "تفاصيل صغيرة" والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة.

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