خطيب ديانا كرزون: ما فعله الجمهور "قلة أدب".. فيديو!

حل خطيب الفنانة الأردنية "ديانا كرزون" المذيع الأردني "معاذ العمري" ضيفاً على أحد البرامج الحوارية المحلية.

السؤال الأبرز كان عن رأيه بالهجوم الذي تعرض له هو وديانا على خلفية خطوبتهما التي عقدت منذ مدة، إذ اعتبر أن ما فعله الجمهور هي قلة أدب ويعتبرون أنه يحق لهم التحدث بأعراض الشخصيات المشهورة بحكم شغلهم أو لأن حياتهم على السوشال ميديا.

وأكد معاذ أنه على علم بالشخص الذي سرب الخبر للصحافة، وأنه لم يحاسبه وإنما اكتفى بتجاهله ليفهم الأخير ذلك وينهي الموضوع من جهته أيضاً.

أما فيما يتعلق بتصريحه الأخير حول مقاضاة كل شخص أساء له ولـ ديانا، أكد أنه غير رأيه أملاً ومتمسكاً بطيبة الشعب الأردني والمجتمع وفي الأخير الكل يعرف بعضه لذلك لا فائدة من الشكوى.

يذكر أن معاذ تعرض للهجوم بسبب انتقاداته اللاذعة التي كان يوجهها للشخصيات الأردنية العامة، ومن بينهم كان انتقاده منذ سنوات لشقيقة ديانا وهي زين كرزون بعد استضافتها لإحدى الشخصيات اللبنانية المثيرة للجدل.

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