خالد أمين يخضع لعملية جراحية.. هل أجرى تجميل لأنفه؟

تصدر اسم الفنان الكويتي خالد أمين قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل"، بسبب أزمته الصحية وخضوعه لعملية جراحية خرج منها سالمًا.

خالد أمين يطمئن متابعيه على صحته

وطمأن خالد أمين متابعيه عن صحته، مؤكدًا أن العملية جرَّت بنجاح عبر صورة شاركها في حسابه على موقع إنستغرام يظهر فيها مستلقيًا على فراش المشفى، بينما علامات التعب والإرهاق بادية على ملامحه.

وأرفق أمين الصورة بتعليق يشكر من خلاله جميع من سأل عنه واطمأن على صحته، وكتب: "تمت العملية بحمد الله وفضل منه.. وشكراً للجميع ومَن سال عني هاتفياً، أو بالتواصل الاجتماعي، عسى ربي يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشوره متمنيين له الصحة، وكان من بينهم زملائه الفنانين مثل: "ريم أرحمة، وطلال مارديني، وبثينة الرئيسي، وهدى حسين، وحمد القطان، وغيرهم.

خالد أمين يكشف تعرضه لضربة على الوجه

ويجدر الإشارة إليه أن أمين تعرَّض لضربة في الوجه خلال تصويره عمل جديد في الخارج، حيث أصيب بكسر في الأنف والغضروف، والعظم.

وشارك الفنان مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل الحادثة، قائلًا: "مساكم الله بالخير، أنا موجود الآن خارج البلاد لتصوير عملٍ جميلٍ فيه نخبة من النجوم، لكن لا أستطيع أن أفصح عنه حالياً، ولا أستطيع التحدث عن اسمه، وسأجيب فقط عمَّن سألني عن إصابتي بالعمل، الحقيقة أنا تعرَّضت بالخطأ لإصابة من قبل أحد الزملاء. لم يكن يقصد ذلك، كان المشهد عبارة عن أكشن، وأصبت بكسرٍ بالأنف، بالغضروف والعظم، والحمد لله الآن بدأت أتماثل للشفاء، لم أكن أود أن أفصح عمَّا أصابني، لكنْ الكثيرون سألوني، وأحببت أن أوضح المشهد".

وأضاف: "شاءت الأقدار أن يحدث ما حدث، وأصبت إصابة عملٍ، والحمد لله بدأت أشفى، وأحتاج إلى عملية صغيرة وتعديلات بسيطة بإذن الله، وهذه ليست المرة الأولى التي أصاب بها، فقد تعرضت سابقاً في أعمالٍ أخرى إلى كسرٍ في اليد، والساق، وهذا أمرٌ طبيعي قد يحدث في التصوير".

وتابع: "سعيدٌ بالتجربة الجميلة، وأهنئ فريق العمل، وأتمنى للجميع التوفيق في أعمالهم، وأحببت من خلال الفيديو أن أوضح ما حدث لي، واستمتعوا بالصيف الجميل سواءً كنتم بالوطن أو خارجه".

خالد أمين ينفي إجرائه عملية تجميل لأنفه

وكان هناك بعض المشككين حول ما إذا كانت العملية عملية تجميلية لأنفه، أم عملية وقائية بسبب تعرضه للكسر؛ ما دفعه للخروج في مقطع فيديو نافيًا إجرائه عملية تجميل، وقال: "مساكم الله بالخير، أعتقد الكثيرمن الجمهور الكريم يلي قاعد يتواصل معاي يتحملي سلامه شاكر لكم جدًا هذا الموضوع".

وتابع: "أنا نزلت فيديو قبل ما أسوي هذه العملية البسيطة الفيديو ظاهر في الكثير ما شافوه .. رح أرجع أنزله مرة ثانية عشانهما الكثير يسألني يقولي تجميل ولا عملية علاجية.. أنا ارجع الحين أقلكم هذا مو تجميل لو تجميل خشمي مو هالعرض الحين".

والجدير بالإشارة إلى أن خالد شارك في موسم دراما رمضان الماضي عبر الجزء الثاني من مسلسل "محمد علي رود" مع نخبة من النجوم، منهم محمد المنصور، حصة النبهان، بثينة الرئيسي، حسين المهدي، جاسم النبهان، مي البلوشي، فتات سلطان.

