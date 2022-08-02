سروال متسخ وحمالة صدر مستعملة..أغرب الأشياء التي اشتراها المعجبون من نجومهم المفضلين

يصل هوس المعجبون بنجومهم عادة إلى مراحل لا يمكن توقعها، فقد تجد المعجب مستعد لخوض نقاش او سجال كبير من أجل نجمه المفضل

وهناك من يحاول ايصال هديته بأي طريقه او الوصول إلى النجم المفضل والتقاط صوره معه، وقد يصل الهوس أيضًا إلى حالات اعتداءات وترصد للمشاهير

لكن من أكثر الأمور غرابة التي تتعلق بهوس المعجبين هي شرائهم أشياء وقطع مستعملة بأسعار خيالية، حيث قام عدد من المعجبين بشراء قطع مكانها القمامة بمبلغ خيالي لمجرد انها كانت لنجمهم المفضل

قائمة الأشياء الغريبة التي شراها المعجبون:

1-منديل سكارليت جوهانسون المستعمل

خلال مقابلة للنجمة العالمية سكارليت جونسون في برنامج Tonight with Jay Leno أعلنت إصابتها بنزلة برد وحصلت على منديل واستخدمته في تلك اللحظة

وخلّفت سكارليت في المنديل بقايا من أحمر الشفاه ومخاطها والغريب إنه تم طرح المنديل المستعمل للبيع في المزاد العلني مقابل مبلغ مالي قيمته 5300 دولار وتبرّعت بالمبلغ لمنظمة خيرية.

2- أنفاس الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي

حمل مطارد النجوم المدعو جو ويلسون إناء فارغ حيث زعم بانه يحتفظ فيه بأنفاس النجمين براد بيت وانجلينا جولي، والغريب انه تم بيع الاناء الى شخص مجهول مقابل 523 دولار.

3- بقايا وجبة طعام جاستين تيمبرليك

خلال مقابلة للنجم العالمي "جاستين تيمبرليك" مع محطة اذاعية قدّم له طبق من الخبز الفرنسي وترك البقايا في الطبق، ليقرر مقدّم البرنامج طرح باقي وجبة جاستين للبيع مقابل 3154 دولار، حيث اشترته احدى المراهقات المهوسات بالنجم العالمي.

4- علكة بريتني سبيرز الممضوغة

كانت هناك عادة غريبة للنجمة العالمية بريتني سبيرزتتعلق بمضغها العلكة وبصقها خلال حفلاتها الغنائية، وفي إحدى الحفلات الغنائية التقط معجبومهووس بالنجمة بريتني سبيرز العلكة الممضوغة التي قامت ببصقها، وباعها بما يقارب 14000 دولار.

5- سروال ألفيس بريسلي الداخلي المتسخ

بعد وفاة النجم العالمي ألفيس بريسلي عرضت المئات من اغراضه وممتلكاته الشخصية للبيع كان من بينها سرواله الداخلي المتسخ.

وتبرّع والد المغني ألفيس بريسلي بالسروال الداخلي حيث ارتداه خلال إحدى حفلاته وبلغ قيمته في المزاد ما يقارب 8000 دولار.

6- حمّالة صدر مستعملة للنجمة العالمية جينيفر لورانس

خلال تصوير فيلم Silver Linings Playbook، ارتدت النجمة العالمية جينيفر لورانس حمّالة صدر وكانت رائحة العرق تفوح منها بعد الانتهاء من التصوير.

وأقيم بعد مدة من الفيلم مزاد علني حيث عرضت حمّالة الصدر التي تفوح منها رائحة العرق في هذا المزاد بمقابل مبلغ مالي وصلت قيمته إلى ما يقارب 3175 دولار.

7- اختبار حمل بريتني سبيرز

خلال زواج النجمة بريتني سبيرز الأول استخدمت اختبار حمل وذلك في عام 2005 للتأكد من حملها بأحد أطفالها، وعملت أحد المحطات الاذاعية على ايجاد عامل من أجل البحث لهم في أي شيء مثير للاهتمام في سلة المهملات الخاصة ببريتني سبيرز ليجد هذا العامل اختبار الحمل الايجابي.

وبيع اختبار الحمل في المزاد العلني بقيمة 5001 دولار امريكي ليكون واحد من أكثر الأمور اثارة التي اشتراها المعجبو



مسلسلات تركية جديدة ينصح بمشاهدتها في صيف 2022