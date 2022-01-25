خالد سامي في ذمة الله.. ونجله تركي يهدد!

تصدر هاشتاغ "خالد سامي في ذمة الله" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"؛ ليثير قلق محبيه ومعجبيه ممن تساءلوا عن حقيقة الخبر المتداول، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يشاع فيها خبر وفاته.

فحين تصفح موقع "تويتر"، نلاحظ أن الكثيرين ينعون الفنان السعودي خالد سامي، فكتبت إحدى الحسابات: "إنتقل الى رحمة الله تعالى الممثل الخلوق خالدسامي العنزي، سألين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. نسأل الله أن يجعل ما أصابه تكفيراً لسيئاته ورفعةً لدرجاته.. لاحول ولا قوة الا بالله".

إنتقل الى رحمة الله تعالى الممثل الخلوق #خالد_سامي العنزي

سألين الله ان

يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان



نسأل الله أن يجعل ما أصابه تكفيراً لسيئاته ورفعةً لدرجاته.



لاحول ولا قوة الا بالله#خالد_سامي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/vOj3FaNL3F — اخبارية حفرالباطن (@Ekhbariya_Hafar) January 25, 2022

نجل خالد سامي ينفي شائعة وفاة والده



وبعد انتشار شائعات تفيد وفاة خالد سامي بعد صراع طويل مع المرض، قرر نجله تركي الخروج عن صمته ونفى الأخبار عبر تغريدة نشرها على "تويتر" وهدد كل من يروج الشائعات، وكتب: "أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمدلله الحاله مستقرة ولكن لازلت بالعناية المركزة أنا متواجد عنده اليوم واجتمعت مع الطاقم الطبي وبأذن الله خروجه من العناية المركزة قريبًا، الأشخاص اللي ينشرون الأشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابه العامة نشر الأشاعات شي غير مقبول".

وشارك تغريدة أخرى، يطلب من متابعيه ومحبي والده أخذ المعلومات الحقيقة منه وليس من وسائل الإعلام، وكتب: "غير صحيح مايتم تداوله من اخبار وانشروا تغرديتي، وخذوا التفاصيل مني أنا حريص أني ابلغكم بالجديد انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي وصدقوني أنا رفعت بلاغ وراح أتبع الأجراء النظامي".



