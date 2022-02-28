خالد سرحان يسخر من معجون أسنان محمد رمضان.. والأخير يرد "افتحو بالمقص والحسو"!

وقد سخر خالد سرحان من زميله محمد رمضان حينما نشر صورة كوميدية عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه ممسكًا أنبوب معجون أسنان عادي وعلَّق عليه: "المعجون بتاعي بـ24 جنيه ولسا فاضل فيه عضة".

وجاء رد محمد رمضان على سخرية خالد سرحان بطريقة مباشرة وفورية، حيث نشر لقطة شاشة لتعليق أحد المتابعين على صورة سرحان عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب المتابع: "افتحو بالمقص والحسو".

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها سرحان من رمضان، ففي وقت سابق انتقد حصول الأخير على جائزة "سفير الشباب العربي"، إذ شارك رمضان منشور عبر حسابه على "إنستغرام"يشكر من خلاله معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، والمركز الثقافي الألماني في لبنان على منحه لقب سفير الشباب العربي.

حيث جاء رد سرحان على الموضوع، بتعليق كتب فيه: "الحمد لله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات".

تفاعل المتابعين مع سخرية خالد سرحان

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، فمنهم من رأوا أن سخرية سرحان كانت فقط نكتة فكاهية، بينما آخرون رأوها إهانة وسخرية من رمضان، فكتب أحد المتابعين مدافعًا: "برنس يا فنان لو انت مش حارقه مكنش عمل عنك بوست هو يقصد هزار لكن ردك عبارة عن غل مش اكتر، الفنان المحترم خالد".

وأضاف آخر: "والله يا خالد انتا نجم كفايه انه محروووق منك".

من جهة أخرى، هاجم البعض سرحان، فكتبت إحداهن: "وأنت أيه أللى مضايقك كل واحد حر يستعمل المعجون اللى عايزه اشمعنى محمد رمضان اللى بتعلقوا عليه يعنى الفنانات لما بيستعملوا ماسك الذهب على وشهم وناس تانيه متقدرش تجيبه هنحقد ونزعل عادى ربنا يزيد الناس وكل واحد حر إنت بخيل مش عايز تشتريه أنت حر متبصش لغيرك".