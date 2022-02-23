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محمد رمضان يستفز متابعيه بمعجون أسنان من ذهب.. ومتابعة تسخر "ما حتكون سنانك لولو"!

منشور 23 شباط / فبراير 2022 - 11:50
محمد رمضان
محمد رمضان

يستمر الفنان الشعبي المصري محمد رمضان بإثارة الجدل على الدوام بحركاته التي تستفز متابعيه، فمرة يظهر في جلسة تصوير جريئة مع نجمة هندية، ومرَّة يسخر من الانتقادات التي تطال حفلاته الغنائية.

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وعاد محمد رمضان من جديد إلى إثارة غضب متابعيه بعد نشره فيديو لمعجون أسنان يحوي ذهب عيار 24، حيث يظهر داخل الحمام عاري الصدر ممسكًا بفرشاة أسنانه الذهبية ومعجون الأسنان الذي كتب عليه في خانة الوصف أنه يحوي ذهب عيار 24.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق: "صباح الذهب، معجون أسنان عيار 24".

وحصد الفيديو منذ نشره على أكثر من 66 ألف مشاهد في ساعتين تقريبًا، بالإضافة إلى عشرات التعليقات المهاجمة.

 

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون محمد رمضان


وأبدى المتابعون استهجانهم للطريقة التي يستعرض فيها رمضان أمواله والبذخ الذي لا فائدة منه، فكتبت إحداهن: "زين ليش بس ليش. يعني الي دفع فلوس هلكد ع معجون اسنان ذهبي شكال لروحه".

وكتب آخر منتقدًا: "بدل ما تحط معجون اسنان من الذهب تتبرع للفقراء الكتير اوى اوى إلى فى بلدك".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: "شفنا فرشايتك الدهب بس شو ماكان ماحتكون سنانك لولو".

كلمات دالة:محمد رمضانمعجون أسنان من ذهبنجومفنسوشيال ميديا

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